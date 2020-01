To je bila avantura za vso družino, pravi Martin Havelka, ki je na traktorju prepotoval Evropo. Trajalo je več let, s potovalno hitrostjo okoli 36 kilometrov na uro. A 60 let star Zetor ga ni razočaral, za manjše okvare pa so hitro poskrbeli, saj je Martina s kombijem in rezervnimi deli spremljala družina.