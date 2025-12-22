Naslovnica
Šale, ki so nas v 2025 najbolj nasmejale

Ljubljana, 22. 12. 2025 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
šale

Leto 2025 so zaznamovali številni odmevni dogodki. In kjer so odmevni dogodki, so tudi viralne šale. Katere so nas v letošnjem letu najbolj nasmejale? Za smeh in dobro voljo smo poskrbeli tako na naši medijski hiši kot tudi znani obrazi slovenske in tuje estrade.

Na naši medijski hiši smo poskrbeli za veliko smeha, naj bo to načrtno v oddajah, kot je Na žaru, ali čisto naključno, kot so posrečene izjave v informativni oddaji 24UR. Izbor najboljših si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Preberi še Izjave v 24UR, ki so odmevale: od požigalca do 24 litrov alkohola

Šalam nista ubežala niti Tina Gaber in premier Robert Golob, ki sta si letos dahnila usodni da. Nekaj dni pred poroko leta so splet preplavile šale, pri katerih so slovenski uporabniki družbenih omrežij dokazali, da njihovi domišljiji ni meja.

TikTok so v začetku leta preplavile šale o priljubljenem resničnostnem šovu Sanjski moški Hrvaške, ki so ga gledalci lahko spremljali na VOYO in POP TV. Pozornost sta pritegnila tekmovalka Laura z vprašanjem "Oprosti, kdaj si se rodil?" oziroma "Izvini, koji ti je dan rođenja?" in sanjski Šime z odgovorom "Mislim, da to ni tako pomembno," na kar je ona odgovorila "Povej mi vseeno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za najverjetneje najbolj odmevno viralno šalo sta poskrbela prešuštnika, ujeta med koncertom skupine Coldplay. Spomnimo, v delu nastopa, ko občinstvo nagovori frontman skupine Chris Martin, je kamera potovala po občinstvu, ob tem pa ujela par, ki ni želel biti posnet. Nekaj trenutkov zatem sta se namreč oba hitro obrnila stran od objektivov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leto 2025 je bilo veliko leto za potovalno agencijo Jet2Holiday. Pa ne zaradi dobrega poslovnega leta, temveč zaradi viralne šale, v kateri so se znašli proti svoji volji. Verjetno ni spletnega uporabnika, ki v preteklih mesecih ne bi slišal za viralni trend 'nothing beats a Jet2Holiday', pri katerem so si ljudje izposodili slogan agencije, pri tem pa pokazali, kaj vse je šlo na njihovih potovanjih narobe. Trend je bil tako viralen, da je pesem Hold My Hand pevke Jess Glynne postala britanska pesem leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le kdo bi lahko pozabil na filmski rop, ki se je v pičlih sedmih minutah odvil v znamenitem pariškem muzeju Louvre. Ukradenih je bilo za vsaj 88 milijonov evrov vrednih draguljev. Varnostni sistem muzeja se je hitro znašel v nemilosti javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V tujini so si uporabniki družbenih omrežij privoščili tudi igralca ameriškega nogometa Travisa Kelceja, ki je pokleknil na eno koleno in zaprosil za roko Taylor Swift. "Predporočna pogodba bo daljša od katerekoli knjige, ki jo je Travis Kelce kadarkoli prebral," se je na novico odzval eden od uporabnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šalam ni bilo videti konca, ko se je v vesolje odpravila zvezdniška zasedba žensk s Katy Perry na čelu. Od lebdeče pevke z marjetico v roki do dramatičnega poljubljanja tal ob vrnitvi z nekajminutne odprave. Pa na smrt prestrašena Gayle King in nadvse čustvena Lauren Sánchez Bezos.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zabavo je poskrbela tudi sicer vedno bolj politično napeta Evrovizija. Pozornost javnosti je pritegnil albanski predstavnik Kolë Laca, ki so ga uporabniki na spletu primerjali z likom Grujem iz filmske franšize Minioni.

Evrovizijske spletne šale
Evrovizijske spletne šale
FOTO: AP - Profimedia

Šalam niso ušle niti konklave, ki so se odvile le nekaj mesecev po izidu istoimenskega filma. Na spletu se je hitro odvila debata, ali je tudi resnični izbor papeža tako dramatičen, kot je bilo to prikazano v filmu. Poleg dramatičnega odločanja so si uporabniki na spletu privoščili tudi 'modo' kandidatov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav so se šale na račun ameriškega podpredsednika J. D. Vancea začele že prej, se jih je velika večina pojavila po razburljivem srečanju med njim, predsednikom Trumpom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Na nekaterih 'memih' je bil plešast, na drugih je bil videti kot emo rocker, na tretjih kot otrok z otroškim obrazom, klobukom in liziko, na četrtih pa popolnoma vijoličast kot Violet Beauregarde iz filma Charlie in tovarna čokolade. Primerjali so ga z Minionom iz franšize Jaz, baraba, ali pa mu 'zgolj' nenaravno povečali glavo in obraz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
šale leta memes 2025 pregled leta

