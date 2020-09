Samica pitona izlegla jajca, čeprav že 15 let ni bila v stiku s samcem

Kroglasti pitoni so doma v srednji in zahodni Afriki in se lahko razmnožujejo nespolno, kar je znano kot fakultativna partenogeneza, so sporočili iz živalskega vrta. Wanner je dejal, da nespolno razmnožujejo tudi nekatere druge kače in plazilci. Samice sicer lahko spermo shranijo tudi za zapoznelo oploditev, vendar Wanner pravi, da je najstarejši zabeležen primer tovrstne oploditve sedem let po stiku, poroča CNN.

Več kot 15, morda že celo 30 let ni bila v stiku s samcem

Samica je jajčeca izlegla že leta 2009, vendar ni dobila nobenega potomca. Tudi takrat ni bila v bližini samca. S samcem bi lahko bila samica v poznih 80. in zgodnjih 90., ko so kače med čiščenjem kletk spravljali v skupna vedra. "Pravimo sicer, da več kot 15 let, toda mislim, da je verjetno že skoraj 30 let, odkar je bila fizično v stiku s samcem," je dejal.

Dve jajci so odnesli na genetsko testiranje, da bi ugotovili, če so posledica spolnega ali nespolnega razmnoževanja. "Komaj čakamo, da bodo vzorci testirani, da bomo dejansko dobili te informacije. Z rezultati bomo lahko zaključili vse govorice o tem kaj bi lahko bilo in kaj je nemogoče," je dejal. Rezultate testiranja naj bi sicer prejeli čez približno en mesec.

Še dve jajci sta propadli, preostala tri pa so v inkubatorju. Wanner je dejal, da so jajca približno na polovici inkubacijske dobe. "Če se bodo jajca še naprej razvijala, pričakujemo, da se bodo valiti začela v naslednjih dveh do treh tednih," je dejal. "Držimo pesti, da se bo ena od teh živali izlegla, če se res bo pa ne moremo vedeti zagotovo."