Sanjska služba na idiličnem nemškem otoku

Kakšna bi bila vaša sanjska služba? Dobra plača in brezplačno stanovanje na idiličnem otoku se zagotovo slišita sanjsko. Takšno službo je uspelo dobiti 37-letnemu Nemcu, ki so ga med več kot tisoč kandidati izbrali za svetilničarja na otoku v severni Nemčiji. "Počutil sem se, kot da sem zadel na lotu," je povedal Daniel, ki si želi na svetilniku ostati kar do upokojitve. Koliko bo kot skrbnik zaslužil in kaj si o prišleku mislijo prebivalci skupnosti majhnega otoka, kjer so avtomobili prepovedani?