Organizatorka svečanih dogodkov o dveh 'porokah leta'

Ljubljana, 29. 12. 2025 19.56 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Nuša Lesar
Po besedah Jerneje P. Zhembrovskyy se je Tina Gaber Golob odločila za klasiko.

Če ste te dni v službi in še vedno niste uspeli pomisliti na silvestrsko večerjo ali pa če vam je za pripravo pogrinjka za najdaljšo noč v letu zmanjkalo energije ali denarja, smo z organizatorko svečanih dogodkov Satin Papež govorili o tem, kako se lotiti priprav tik pred zdajci. Papeževa je bila sicer tudi organizatorka poroke leta – med premierjem Robertom Golobom in Tino Gaber. Minuli vikend pa je organizirala poroko hčere nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja. In kakšne podrobnosti je delila?

