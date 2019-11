Črna mačka ukradla vso pozornost. Se bo prekletstvo ponovilo?

Štirideset let kasneje moštvi Dallas Cowboys in New York Giants upata, da prekletstvo črne mačke ne bo udarilo ponovno.

9. septembra 1969 je med bejzbolsko tekmo med moštvoma Chicago Cubs in New York Mets pred klopjo za rezerve čikaške ekipe stekla črna mačka. V sledečih tednih so ti doživljali poraze, medtem ko so Metsi zmagovali.

Med tekmo med moštvoma Dallas Cowboys in New York Giants je namreč med igro na zelenico stadiona MetLife zašla črna mačka in se sprehajala po igrišču. Videti je bila prestrašena in zmedena zaradi glasnosti navijačev in luči na stadionu. Igro so morali za kratek čas prekiniti, mačka je srečno našla pot z igrišča in požela številne odzive na svetovnem spletu, ki so ga poplavile objave 'črne mačke'.