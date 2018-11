Se je Blizzard ustrelil v koleno?

Blizzard Entertainment, podjetje za razvijanje video in računalniških iger ter založnik velikih iger, kot so Warcraft ter StarCraft, je tudi oče legendarne igre Diablo, ki je bila ob izidu leta 1996 velika prodajna uspešnica. Na začetku mišljena kot potezna igra ter ena velikih predstavnic RPG (igra igranja vlog) iger iz devetdesetih, se je mnogim zasidrala v srce za vedno.

Enako dobro so se odrezala tudi nadaljevanja, za vse ljubitelje fantazijskega, akcijskega, grozljivega ter hack and slash tipa igranja je bilo poskrbljeno. Nato pa smo čakali na Diablo 4 ... in dobili 'le' Diablo Immortal, videoigro, ki jo bomo lahko igrali samo na Android ter iPhone mobilnih napravah. In na spletu je završalo: "A se Blizzard norčuje iz nas?" je bilo eno najbolj pogostih vprašanj, na podjetje se je namreč vsulo ogromno negativnih komentarjev, mnogi pa so se vprašali, ali je to neslana prvoaprilska šala. Da so oboževalci igre resnično ogorčeni, priča tudi dejstvo, da so delnice podjetja Activision Blizzard izrazito padle.