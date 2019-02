'Še nikoli nisem videla, da bi se pes zataknil v pnevmatiko'

Poskušali so z milom in vodo, ampak kužkove glave niso uspeli dobiti iz pnevmatike. Zato so ga peljali k veterinarju. ''Nikoli nisem videla psa, ki bi se zataknil v pnevmatiko. To je zagotovo prvi (takšen primer), mislim za vse nas. Mislim, da tudi gasilci niso videli ničesar podobnega," je povedala veterinarka Leyla Fatourech, ki psičku ni mogla pomagati sama, zato so na pomoč poklicali gasilce. Ti so prerezali pnevmatiko in psička osvobodili.

Za veterinarsko pomoč je moral lastnik na koncu plačati več kot 2.000 ameriških dolarjev oziroma približno 1760 evrov, a pravi, da Bam Bam ni v težavah, zaradi tega. ''Ne, ne. Hvaležni smo, da je v redu in da okreva. To nam pomeni več.''