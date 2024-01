Kako uresničiti novoletne zaobljube

Začne se že pri napačnem razumevanju zaobljube ali ambicije. Če se denimo odločite več brati, se odločite za neotipljiv cilj. Če se odločite, da boste v naslednjem letu prebrali 12 knjig, ste že na pravi potil, pravi Tina Jeromen , ki od leta 2010 dela kot športna psihologinja in vedenjsko kognitivna terapevtka v svojem podjetju Psiholab. "Najlažji odgovor je to, da si postavimo previsoke cilje ali pa nerealistične cilje. Še bolj pomembno pa je postavljanje prioritet oziroma kako reči ne nepomembnim stvarem."

Cilji morajo biti realni, merljivi in časovno dosegljivi, pri čemer se Jeromnova opira tudi na delo s športniki, ki si za športni napredek morajo zastavljati vedno nove cilje in jih tudi dosegati. "Če na primer telesna kondicija ni moja vrednota, a si kljub temu zastavim cilj preteči maraton, ker se mi zdi to dobra ideja, ta cilj kmalu postane nedosegljiv. Hitro nas pripelje do obupa, ker nismo sledili svojim prioritetam, temveč smo se odločili za stvari, ki nas od cilja odvračajo."

Primeri iz uvoda članka so dober pokazatelj, kako si ciljev ne zastaviti. So preveč ohlapne trditve in odgovori na nekaj, kar nas pesti. Psihologinja izpostavi vse bolj priljubljen cilj zaspati brez telefona. "Cilj je preveč ohlapen. Bolje je letos želim iti spat brez telefona vsak teden najmanj petkrat. To je že bolj dosegljiv in merljiv cilj, hkrati nam omogoča tudi nekoliko odstopanj. Kar naenkrat je bolj privlačen." Takšni pristopi veljajo za vse cilje.