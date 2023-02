Konec nadzora na meji prinesel tudi prisilno upokojitev za mačjo 'policistko' Šengi

Že dober mesec je, odkar je naša južna soseda vstopila v Evropo brez meja. Nadzor na mejnih prehodih s Hrvaško je ukinjen, svoja delovna mesta so policisti zapustili – kontrolne kabine so prazne, zapornice dvignjene. Skupno 1400 mejnih policistov po novem skrbi za nadzor meje kot del postaje za izravnalne ukrepe, ena članica nekdanje ekipe na Mejnem prehodu Sečovlje pa je morala v prisilni pokoj. Predstavljamo vam mačjo policistko Šengi .

Njena zgodba sega v julij 2015, ko so policisti na mejnem prehodu v Sečovljah na kontrolni točki poleg nepregledne kolone vozil in množice turistov opazili malo črno mačjo pritepenko. Le nekaj tednov stara puhasta kosmata kepa se je neustrašno smukala okoli. Od kod je prišla, nikoli niso odkrili, so jo pa dobrodušni policisti nahranili in v tistih res izjemno vročih poletnih dneh zagotovili, da je vedno imela na voljo dovolj sveže vode. In kosmatinki sta oskrba in družba tako ustrezali, da se je odločila, da bo ostala.

Na mejnem prehodu so ji uredili domovanje

Mala črna pritepenka je s časom našla pot v srca prav vseh policistov. Na postaji so zbrali denar, ji kupili hišico in igrače. Tam so ji uredili ležišče in poskrbeli za vedno polne posodice za hrano. Našel se je tudi veterinar, ki jo je brezplačno steriliziral. "Ker je mlada in lepa muca, ki bo kmalu imela veliko snubcev, smo poskrbeli, da nas narava ne bo obdarila s preveč mačkami," so policisti takrat pripovedovali za portal Pes moj prijatelj, ki je o njej prvi poročal. Muca pa je dobila tudi ime – Šengi – po schengenski meji, kjer je zaposlena, so se šalili možje v modrem.