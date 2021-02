Zaradi poškodovanja napisa Hollywood aretirali šest ljudi

Po tem, ko se je nekdo že leta 2017 pozabaval s črkami in z zanimivo igro besed hollywoodski napis predrugačil v "Hollyweed", se je tokrat zgodilo podobno. Ponjava s črko 'B' je bila postavljena pred črko 'W', bela deska pa je črko 'D' spremenila v 'B'. Tako je nastal napis "Hollyboob". Los Angeles Times poroča, da je varnostna kamera ujela pet moških in eno žensko, ki so se pri belem dnevu potikali okrog znamenitega napisa. Ko je kraj prizorišča preletel helikopter, se je ekipa nepridipravov premaknila niže po znani kalifornijski cesti Mulholland Drive. Policija jih je na koncu prestregla, njihova identiteta pa za zdaj javnosti ni znana.