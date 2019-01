Prikupno opravičilo šestletnice, ki je med igro pomotoma večkrat opravila klic v sili

Šestletna Izzy Vardy iz Annesleya v Veliki Britaniji se je na silvestrovo igrala z maminim zaklenjenim telefonom in med igro pomotoma večkrat pritisnila tipko za klic v sili. Policisti z nottinghamshirovske policijske postaje so se takoj odzvali in ker deklica ni govorila z njimi, poklicali nazaj. Na telefon se je oglasila njena mama, ki je bila pretresena, ker je njena hči klicala na policijsko postajo. Policistom je v telefonskem pogovoru s policisti zagotovila, da je doma vse v najlepšem redu in da se je njena hčerka igrala s telefonom, nato pa je pozornost preusmerila na Izzy in jo podučila, čemu klic v sili pravzaprav služi.

Deklica, ki se je po mamini razlagi zaradi svojega dejanja želela policistom opravičiti, jim je napisala pismo in z mamo spekla piškote, nato pa sta to odnesli na policijsko postajo Nottinghamshire. Policisti, ki so bili nad dekličino gesto navdušeni, so njeno pismo delili na svojem uradnem Facebook profilu.