Šestletnik z velikim apetitom skrivoma naročil za skoraj 1000 evrov hrane

Šestletni Američan je bil lačen. Tako lačen, da je v svoje roke vzel mobilni telefon očeta in na dom naročil dostavo hrane. A prsti in lačne oči so prehiteli možgane, znesek na računu je njegova starša 'pretresel'.

Starši šestletnega Masona Stonehousa iz Michigana so doživeli šok. Otrok je namreč v skrivnem naročilu na dom naročil ne le enega, niti dva obroka, za dostavo je zapravil skoraj 1000 dolarjev (približno 925 evrov). A še preden sta starša ugotovila, da jima na računu primanjkuje zajetna vsota denarja, ju je na pragu presenetila zajetna količina hrane. Šestletni Mason si je namreč zaželel velikih porcij rakcev, sendvičev, pic, riža, krompirčka. "Naročil sem več kot 12 porcij krompirčka," je povedal za BBC. icon-expand Mason Stonehouse FOTO: AP "Telefon sem mu dal za igro. Nato na Masona nisem bil pozoren, ker sem gledal televizijo," je dejal oče Keith Stonehouse. Nekaj deset minut za tem so pred hišo začeli prihajati avtomobili. Kot je dejal oče šestletnika, so se na dvorišču dobesedno izmenjevale dostavne službe. Prek sporočil so začeli prihajati še pozivi banke. "Zaznana goljufija. Zavrnili smo transakcijo v višini 439 dolarjev pri ponudniku Happy's Pizza," je prebral enega izmed sporočil. Ob ogledu transakcij pa je očeta pričakalo še tretje presenečenje – vljudni lačni sin je vsakemu ponudniku izplačal tudi 25-odstotno napitnino. Masona pa sedaj skupaj z mamo učita, da brezglavo zapravljanje vodi v velike skrbi, zato je k plačilu primaknil tudi svoje prihranke. "V hranilniku imam le še en cent," je pojasnil. A svoje lekcije se je, kot pravi, naučil tudi oče.