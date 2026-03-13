Zanimivosti

Sever Sahare prekrila tanka snežna odeja

Ain Sefra, 13. 03. 2026 16.11 pred 51 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
Sneg na severu Sahare

Sipine v Sahari na severu Alžirije je prekrila tanka snežna odeja in poskrbela za redke oranžno-bele prizore v največji puščavi na svetu.

Blizu mesta Ain Sefra v severnem delu Alžirije so temperature pretekle dni padle pod ledišče, sneg pa je poskrbel, da je Sahara postala meka za vse ljubitelje pokrajinske fotografije. Fenomen na afriški celini je v objektiv ujel tudi fotograf Karim Bouchetata

Območje, ki ga je prekril sneg, se nahaja ob vznožju gorovja Atlas na nadmorski višini okoli 100 metrov.

Veselje domačinov in turistov sicer ni trajalo dolgo, saj se je sneg stopil v izjemno kratkem času. Dele Sahare je sneg nazadnje pobelil pred tremi leti.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

txoxnxy
13. 03. 2026 16.55
In to je precej bolj pomembna novica , kot pa razkritja o korupciji , njihovih akterjih in ugrabiteljih države .
bibaleze
