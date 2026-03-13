Sever Sahare prekrila tanka snežna odeja

Blizu mesta Ain Sefra v severnem delu Alžirije so temperature pretekle dni padle pod ledišče, sneg pa je poskrbel, da je Sahara postala meka za vse ljubitelje pokrajinske fotografije. Fenomen na afriški celini je v objektiv ujel tudi fotograf Karim Bouchetata

Območje, ki ga je prekril sneg, se nahaja ob vznožju gorovja Atlas na nadmorski višini okoli 100 metrov.

Veselje domačinov in turistov sicer ni trajalo dolgo, saj se je sneg stopil v izjemno kratkem času. Dele Sahare je sneg nazadnje pobelil pred tremi leti.