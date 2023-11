Shakespeare ob 400. obletnici Prvega folia 'poslan' v vesolje.

Posnetek tega dejanja je vključen v enega od šestih kratkih filmov režiserja Jacka Jewersa , ki prav tako obeležujejo omenjeno obletnico. Vsak film je osredinjen na eno od najbolj znanih Shakespearovih pesmi ali govorov in jih hkrati na novo osmisli za 21. stoletje. Teme tako vključujejo vpliv pandemije kovida-19, vojno v Ukrajini, raziskovanje vesolja in proteste za družbeno pravičnost.

V enem od filmov režiser na daljavo usmerja ukrajinske civiliste v Kijevu, da ustvarijo novo interpretacijo odlomka iz Shakespearjeve zgodovinske igre Henrik V. Drugi se osredinja na igro Vihar in raziskuje teme osamljenosti in izolacije, ki ju povzroča pandemija, pa tudi veselje ob ponovnem srečanju z najdražjimi. V tretjem so resnični posnetki migrantov na morju v sedanjem času, združeni s Shakespearovim besedilom, v katerem vzame v bran begunce.

Jewers je dejal, da je teme za filme izbral tako, da odražajo vzporednice z letom 1623. "Vse, kar se nam je dogajalo v zadnjih nekaj letih - množične bolezni, zaskrbljenost zaradi priseljevanja, protesti, konflikti v Evropi, naraščajoča želja po izzivanju avtoritete in izražanju resnice pred oblastjo - se je dogajalo tudi leta 1623," je še povedal.

Prva natisnjena izdaja Shakespearovih zbranih dram, znana kot Prvi folio, je izšla leta 1623, sedem let po avtorjevi smrti. Izid Prvega folia je sovpadal z izbruhom kuge ter številnimi angleški migranti, ki so se podali na pot čez Atlantski ocean, da bi začeli novo življenje v Severni Ameriki.

"Vzporednice so nenavadne in Shakespearove besede so zdaj bolj sveže kot kadar koli prej v svoji sposobnosti, da močno govorijo o naših sodobnih življenjih," je dodal Jewers. Filme bodo v Londonu predvajali 8. novembra.