Shakespearov Prvi folij prodali za 2,3 milijona evrov

Izvod Shakespearovega Prvega folija (First Folio) so ta teden na dražbi v avkcijske hiše Sotheby' v New Yorku prodali za 2,3 milijona evrov, je na spletni strani poročal britanski BBC.

Prvi folij angleškega dramatika Williama Shakespeara (1564 - 1616) so natisnili pred skoraj 400 leti, leta 1623, sedem let po dramatikovi smrti. Vključuje 36 rokopisov, od tega 18 dram, ki bi bile sicer izgubljene, kot sta Macbeth in Vihar. Del folija so tudi vgraviran portret avtorja in poetični pokloni angleškega dramatika Bena Johnsona in drugih.

icon-expand Izvod Shakespearovega Prvega folija so na dražbi v New Yorku prodali za 2,3 milijona evrov. FOTO: Profimedia

Prvotno so natisnili 750 izvodov Prvega folija. Do današnjih dni se je ohranilo le 232 izvodov, od tega jih je le peščica v zasebnih zbirkah, so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's. Poleg Biblije kralja Jakoba Prvi folij velja za najpomembnejše delo v angleški literaturi. Ocenjujejo, da je izvod Prvega folija, ki so ga sedaj prodali na dražbi v New Yorku, eden od samo 20 izvodov v zasebni lasti. Preostali so trenutno razstavljeni v muzejih in knjižnicah po vsem svetu.