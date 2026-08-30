Shaquille O'Neal ostal brez vloge v Maščevalcih

Shaquille O'Neal je bil v svojih neizpolnjenih željah kar nekakšna žrtev samega sebe. Pri Marvelu so se po izjavah igralca enostavno bali, da gledalci ne bi verjeli liku, ki bi ga upodobil, saj bi na zaslonu takoj videli slavnega košarkarja in ne osebe, ki jo igra.

Shaquille O'Neal ni dobil vloge v priljubljeni franšizi Maščevalci. FOTO: Profimedia

Štiriinpetdesetletni O'Neal se je več let poskušal pridružiti MCU. O svojem zanimanju za nastop v Maščevalcih je prvič javno spregovoril že leta 2018. Že takrat so mu pri Marvelu dali vedeti, da ga izjemno cenijo, da bi z veseljem zanj našli kakšno vlogo, vendar je njegova velika prepoznavnost tudi velika težava. Podoben problem je spremljal tudi druge O'Nealove igralske poskuse. Nekdanji zvezdnik lige NBA bi rad pogosteje nastopal v akcijskih filmih, vendar naj bi hollywoodski producenti opozarjali na njegovo izjemno košarkarsko kariero, zaradi katere je gledalce težko prepričati na filmskem platnu.

Nekaj izkušenj pred kamero pa je košarkar vendarle nabral, saj je vsaj z gostujočo vlogo sodeloval v več kot projektih. Leta 1997 je O'Neal odigral tudi glavno vlogo v filmu Steel, kjer je upodobil superjunaka iz sveta DC Comics. V zadnjem času se je košarkar pojavil tudi v gostujoči vlogi v filmu Scary Movie, v prihodnosti pa naj bi nastopil tudi v tretjem delu filma Grown Ups (Odrasli).

O'Neal se je očitno že sprijaznil s tem, da se njegove sanje o nastopu v seriji Avengers verjetno ne bodo uresničile. Ima pa novo idejo za filmsko srečanje z drugim izjemno mišičastim zvezdnikom. Želel bi nastopiti ob boku Dwayna Johnsona, njegov filmski cilj pa bi bil dvoboj z igralcem, znanim kot The Rock. Kot zagotavlja, bi Johnsona v takšnem obračunu brez težav premagal. O'Neal je o svojih hollywoodskih izkušnjah spregovoril ob pogovoru o projektu Dunkman, prvi profesionalni ligi v zabijanju, v kateri se tekmovalci z vsega sveta potegujejo za glavno nagrado v višini 500.000 dolarjev (431.550 evrov). Letošnji finale je prejšnji teden v Atlanti dobil 21-letni Cam Hazzard iz Teksasa.