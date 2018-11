'Sibirski samorog' se je sprehajal po Evraziji pred 39.000 leti

Pred 39.000 leti se je po travnikih Evrazije sprehajal 'sibirski samorog', ki bi bil, zaradi svojega dolgega roga, lahko izvor starodavnega mita o samorogih. Nove raziskave sedaj razkrivajo skrivnosti velikana ledene dobe, o katerem je bilo pred tem malo znanega.

Veliki nosorog, ki bi bil lahko izvor mita o samorogu, je živel veliko dlje, kot so sprva domnevali znanstveniki. Poznan tudi kot 'sibirski samorog' zaradi svojega skoraj meter dolgega roga, se je skorajda štiritonski nosorog sprehajal po travnikih Evrazije še pred 39.000 leti, in si tako delil zemljo s sodobnim človekom in neandertalcem. Za vrsto Elasmotherium sibericumso pred tem domnevali, da je izumrla že med 200.000 in 100.000 leti, novi dokazi pa kažejo, da je velikan ledene dobe preživel v vzhodni Evropi in centralni Aziji do vsaj 39.000 let v preteklost.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Znanstveniki so sedaj prvič uspeli pridobiti DNK starodavnega nosoroga iz fosilnih ostankov, in izkazalo se je, da se je starodavna vrsta sibirskega samoroga na evolucijskem drevesu nosorogov od moderne skupine ločile pred približno 43 milijoni let. To pomeni, da je bil sibirski samorog zadnja vrsta izredno starodavnega rodu, ki se je z njegovim izumrtjem dokončno končala. Zakaj so izumrli? Dandanes živi zgolj še pet vrst nosorogo, v preteklosti pa naj bi jih obstajalo vsaj 250. Med njimi tudi sibirski samorog, ki je naseljeval območje od današnje jugozahodne Rusije in Ukrajine pa vse do Sibirije in Kazahstana. Sibirski samorog je veljal za pravega velikana ledene dobe, tehtal je skoraj dvakrat toliko kot sodobni nosorogi. Zakaj natančno je vrsta izumrla ni dokončno znano. Znanstveniki domnevajo, da so izginili skupaj z več sto različnimi vrstami sesalcev, ki so izginili po zadnji ledeni dobi. Množično izumrtje vrst naj bi se namreč začelo prav pred približno 40.000 leti.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke