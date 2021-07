'Tiger s trajekta': Simba s Hvara nov dom našel na severu države

Dobili kot mladička

"Prijatelj Simba, za katerega smo nekaj časa skrbeli pri nas, je odšel z otoka in bo življenje nadaljeval v uradnem resortu za divje živali, kjer bo imel še boljše pogoje," je na Facebooku zapisal dosedanji lastnik sibirskega tigra, znan gostinec Ivan Gospodnetić.

"Zanj smo na Hvaru začeli skrbeti že kot za mladička, da bi ga rešili pred slabimi življenjskimi razmerami in gotovo smrtjo. Njegovo reševanje je zahtevalo obširno in drago administracijo, namestitev pa je terjala izpolnjevanje strogih pogojev, ki smo jih izpolnili in dobili tudi vsa potrebna dovoljenja," je zatrdil lastnik ribje restavracije Gariful, njegovo pisanje povzema Slobodna Dalmacija.

"Vedeli smo, da bo njegovo bivanje na otoku le začasno, dokler se žival ne postavi na noge. Zdaj pa Simba potrebuje dodatno pozornost in pogoje, ki bi mu jih tukaj težko zagotovili. To je del procesa skrbi za žival, ki je bila v res slabem stanju, ko smo jo prevzeli. Danes je Simba prekrasen zdrav tiger, ki v skladu s prvotnimi načrti življenje nadaljuje v najboljših mogočih pogojih," je zaključil Gospodnetić, ki mu hrvaško združenje za zaščito živali že več let očita, da živali zadržuje nezakonito in na skrajno neprimeren način – tigre naj bi oddajal v najem kot atrakcijo v barih in nočnih klubih.