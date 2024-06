Simon Chang o Kraljicah preobleke: Čeprav nisem del skupnosti, sem radoveden

Simon Chang s svojim zadnjim projektom Kraljice preobleke slavi raznolikost in ustvarjalnost slovenske scene kraljic in kraljev preobleke ter širši množici odpira pogled na svet spektakla, ekstravagantnih in dodelanih kostumov, močnih ličil in strastnih odrskih nastopov. Svoje fotografije, ki jih je posnel v obdobju treh let, je postavil na ogled v Galeriji Kresija, ob njih pa z ekipo pripravil spremljajoč program, ki bo obiskovalcem še dodatno ponudil vpogled v svet ljudi, ki se pogosto znajdejo na robu družbe, a so morda prav zato za fotografa toliko bolj zanimivi.

Fotograf je od leta 2021 spremljal mlajšo generacijo kraljic preobleke na vrsti dogodkov, kot so Dragoslavija, Drag konferenca, K4 Roza, Majska kraljica, različni kabarejski nastopi in drugo. "Gre za dolgoletni projekt, ki ga pripravljam od leta 2021 in pripoveduje zgodbo drag skupnosti, ki živi tukaj, v Sloveniji. Zgodba se je začela med pandemijo, ko nismo smeli v galerije ali na koncerte, oni pa so organizirali dogodek Dragoslavija, kjer so se predstavili v celotnih preoblekah, ime dogodka pa je skovanka besed Jugoslavija in drag. To je bil prvi dogodek v tem času, ki so ga organizirali na Metelkovi v klubu Tiffany, kamor so prišli kralji in kraljice preobleke iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore in Srbije. Spoznal sem, da so to čudoviti ljudje. Bil sem navdušen," je za naš portal povedal umetnik in dodal, da je nato začel skupnosti slediti in zahajati na njihove dogodke, kjer jih je večinoma fotografiral v zaodrju.

"Čeprav nisem del skupnosti, sem radoveden, kakšne so njihove zgodbe, kakšna skupnost so in na nek način jih predstavljam kot družino. Vedno me prevzamejo zgodbe ljudi z roba družbe in sem radoveden. Gre za ljudi, ki so spregledani od širše družbe in skupnosti. Rad zahajam na kraje, do katerih so ljudje skeptični," je še dodal avtor, ki hkrati poudarja, da ni le tisti, ki jih fotografira in pripravi razstavo fotografij na katerih so, temveč želi soustvarjati z njimi: "Res so to moje fotografije, ampak z njimi tudi sodelujem. Pred dvema tednoma smo pripravili Delavnico, kjer so se mi pridružili kralji in kraljice preobleke, kjer so pisali na moje fotografije in bilo je res zabavno. Bilo je, kot bi gledal film, saj so osebe pripovedovale svojo zgodbo in opisovale čustva. Ni bilo zgolj enostransko. So pomemben del tega projekta. Sebe dojemam kot posrednika, oni pa so avtorji. Brez njih bi lahko fotografiral zgolj prazen oder ali zaodrje. Vedno cenim ljudi na svojih fotografijah."