Sinji kit na dan poje za težo enega tovornjaka

Raziskovalci so izračunali dnevni vnos hrane za sedem vrst kitov, pri čemer so spremljali 321 posameznih kitov v Atlantskem, Tihem in Antarktičnem oceanu od leta 2010 do 2019. Ugotovili so, da so ti ogromni morski sesalci pojedli do trikrat več hrane, kot so pokazale prejšnje ocene, ki so temeljile na vsebini želodca ulovljenih kitov.

Severnopacifiški kiti grbavci lahko recimo pojedo devet ton krila na dan, medtem ko sinji kit na dan poje okoli 16 ton. "Gre za nepredstavljivo količino hrane. Toda veliki kiti so sami po sebi nepredstavljivi. Modri ​​kit je velikosti in teže Boeinga 737," je izpostavil morski biolog z univerze Stanford Matthew Savoca. Sinji ​​kit, večji od celo največjih dinozavrov, lahko celo doseže 33 metrov v dolžino in 200 ton.

Raziskovalci so ugotavljali, kako pogosto in koliko se kiti prehranjujejo s pomočjo kamere, mikrofona, GPS-lokatorja in instrumenta, ki sledi gibanju. Z droni so ocenili velikost kitovega ustja in koliko plena lahko pogoltne. Vnos hrane se je razlikoval glede na vrsto kita, lokacijo in vrsto plena.

Ker kiti jedo več, kot je bilo do zdaj znano, proizvajajo tudi več iztrebkov – pomembnega vira hranil v oceanu. S tem pomagajo ohranjati hranilne snovi v bližini morske površine, da ustvarijo cvetove mikroskopskih organizmov, ki absorbirajo ogljik in tvorijo osnovo morskih prehranjevalnih mrež.

Nick Pyenson iz Nacionalnega naravoslovnega muzeja v Washingtonu je poudaril, da izračuni študije kažejo, da so pred tem, ko se je industrijski kitolov v 20. stoletju močno zmanjšal, zaužili izjemno večjo količino hrane. "Posledica teh številk je, da so kiti pred kitolovom podpirali veliko bolj produktivne oceanske ekosisteme in da lahko spodbujanje okrevanja kitov v 21. stoletju obnovi funkcije ekosistema, izgubljene v zadnjih sto letih," je še dodal Pyenson.