Sintetično mleko: 700.000 delovnih mest in genski inženiring

Ljudje že tisočletja pijemo mleko in uživamo mlečne izdelke, ki predstavljajo pomemben delež kaloričnega in hranilnega vnosa. Na policah trgovin pa bodo v prihodnje tudi tetrapaki in steklenice sintetičnega mleka, napovedujejo raziskovalci. S pomočjo nove tehnologije namreč razvijajo sintetično mleko, ki je po okusu, barvi in strukturi enako mleku živalskega izvora.

icon-expand Mleko v trgovini FOTO: AP Več kot 80 odstotkov svetovnega prebivalstva mlečne izdelke uživa redno. Zagovorniki sintetičnega mleka pa trdijo, da z novo proizvodnjo mleka zmanjšujejo emisije metana in skrbijo za dobro počutje živali. Vendar pa bodo morali premagati tudi številne druge izzive in pasti, da bo proizvodnja res bolj trajnostna, poštena in uspešna alternativa mleku živalskega izvora. Za proizvodnjo sintetičnega mleka se ne potrebuje krav. Z novo biotehnologijo že lahko pripravijo sintetično mleko, ki ima enako sestavo kot mleko živali. Gre za novo tehniko, znano kot "natančna fermentacija", ki proizvaja biomaso, gojeno iz celic s pomočjo genskega inženiringa. V raziskavi, objavljeni v The Conversation, raziskovalka Milena Bojovic navaja, da se v primerjavi s sintetičnim mesom, ki se po okusu in teksturi težko kosa s pravim mesom, pri sintetičnem mleku veliko lažje približajo mleku živalskega izvora. Sintetično mleko sicer že obstaja. V ZDA eno izmed podjetij beljakovine neživalskega izvora že uporablja za proizvodnjo sladoleda, beljakovin v prahu in mleka. icon-expand Mlečna industrija se hitro razvija predvsem v Aziji. FOTO: AP Sintetično mleko sedaj, vsaj na papirju, obljublja, da bo trajnostna alternativa za boljšo prihodnost. Razvili naj bi tehnologijo, pri kateri z "natančno fermentacijo" kvasovk nastanejo enake beljakovine, kot jih najdemo v kravjem mleku. Te beljakovine bi nato sintetičnemu mleku dodale ključne lastnosti, ki prispevajo h kremasti strukturi in možnosti, da se mleko speni. Končni izdelek pa bi nastal šele, ko bi beljakovinski osnovi dodali še minerale, sladkorje, maščobe in arome. Hitro rastoča mlečna industrija v Aziji Najbolj optimistični napovedujejo, da bi lahko bila že v sedmih letih proizvodnja sintetičnega mleka cenejša od tradicionalne živinoreje. Novo proizvodno kolesje pa naj bi v ZDA ustvarilo vsaj 700 tisoč delovnih mest. Z omenjeno tehnologijo bi si v prihodnje lahko pomagala tudi tradicionalna mlekarska podjetja. Ena od avstralskih mlekarskih zadrug je napovedala, da bodo ustanovili novo podjetje za razvoj in trženje "beljakovin, pridobljenih iz fermentacije, ki imajo podobne lastnosti kot navadno mleko." Mleka, kot ga poznamo sedaj, proizvedejo več na južni polobli kot na severni. Predvsem na račun hitro rastoče mlečne industrije v Aziji, zato tradicionalna proizvodnja mleka zagotovo še kmalu ne bo izginila. Raziskovalci opozarjajo, da čeprav ima tehnologija potencial za izboljšanje stanja na področju okolja in počutja živali, prinaša tudi mnoge izzive in morebitne slabosti. Tradicionalna pridelava mleka namreč zaposluje veliko ljudi, v novo tehnologijo pa bo potrebno vložiti tudi veliko denarja, raziskav in časa.