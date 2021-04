'Škampzillo sem prodal Italijanom, a ujel bom še večjo'

A takrat sploh ni vedel, da je njegov škamp kralj med škampi. Le telo brez repa in klešč je bilo namreč večje od zdaj drugouvrščenega. Po uradnih podatkih lahko ta vrsta kozic sicer zraste le do 25 centimetrov, poroča 24 sata.

"Škampa sem prodal. Kolikor vem, so ga na jahti pojedli Italijani," je povedal hrvaški ribič, ki pa je prepričan, da bo nekoč ujel še večjega. Če je sezona dobra, jih lahko ulovi tudi do 20 kilogramov na dan, pravi, ko je sezona slaba, kot na primer oktobra in novembra, pa le tri ali štiri."Takrat se kozice zakopljejo in postanejo neaktivne."