Skejter Tony Hawk prodaja rolke s svojo krvjo

Oboževalci skejterske legende lahko zdaj kupijo nenavadno različico rolke. V barvi, s katero je prebarvana deska, je namreč tudi Hawkova kri, na voljo pa bo zgolj sto unikatnih primerkov. Del dobička od prodaje bo šel v dobrodelne namene.

Tony Hawk se je odločil za nenavadno potezo. Oboževalcem je ponudil edinstveno priložnost za nakup posebne rolke. Na tržišče je namreč poslal produkte, ki vsebujejo njegovo kri, cena takšne rolke pa dosega ceno približno 425 evrov. 53-letnik je združil moči s podjetjem, ki prodaja vodo v pločevinkah. Z Liquid Death je ustvaril nenavadno rolko, v kateri je njegova kri, pomešana z rdečo barvo, končni produkt pa je izjemno umetniško delo. Vsaka od rolk je unikatna, v prodajo bo šlo samo sto kosov teh zbirateljskih primerkov, na voljo pa bodo le omejen čas. Ob tej priložnosti je zvezdnik na Instagramu objavil videoposnetek, v katerem je prikazan proces nastajanja takšne rolke. Začne se z odvzemom krvi, možno pa si je ogledati tudi končni produkt.

Del dobička od prodaje bo namenjen zmanjševanju onesnaževanja s plastiko in izgradnji skejt parkov v skupnostih z nizkimi dohodki. ''Izjemno hvaležen sem za svojo povezanost z oboževalci, cenim tudi to, kako so se pri tem projektu v podjetju Liquid Death povezali z njihovimi strankami,'' je o sodelovanju dejal Hawk.

icon-expand Tony je zaradi umetnosti in dobrodelnosti daroval kri. FOTO: Instagram

Dodal je, da to sodelovanje te povezave dviga na popolnoma novo raven: ''V te deske sem dobesedno izlil svojo kri (in dušo?), zato sem ponosen, ker s trudom podpiramo organizacije, ki se borijo proti onesnaževanju s plastiko in ustvarjajo nove skejt parke po vsem svetu.''

