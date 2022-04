Skice sodnih procesov: ko ilustracije zvezdnikov postanejo tarče posmeha

Od družine Kardashian do Jennifer Aniston in Brada Pitta – skice sodnih procesov so v Združenih državah Amerike vseprisotne že vrsto let in nič drugače ni, ko morajo sodno dvorano obiskati svetovni zvezdniki. Ilustracije velikokrat predstavljajo edini vizualni vpogled v dogajanje v sodni dvorani, zato za seboj puščajo velik pečat, še posebej ko so posamezniki na njih videti nekoliko drugače kot v resnici.

Nelaskava skica družine Kardashian med sojenjem v Los Angelesu je pred dnevi poskrbela za zabavo uporabnikov na družbenih omrežjih. Delo ilustratorke Mone Shafer Edwards, ki je 'kriva' za številne skice slavnih obiskovalcev sodne dvorane, je namreč po mnenju javnosti pokazalo manj glamurozno stran sester. "Bodoča odvetnica Kim Kardashian bo zaradi skice tožila ilustratorko," so bili prepričani nekateri 'tviteraši', ki pa so se ob tem spomnili, da so za podobno reakcijo v preteklosti poskrbele tudi že nekatere druge skice. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Morda najbolj znana neposrečena skica prihaja prav izpod svinčnika veteranke sodnih dvoran Jane Rosenberg, ki je leta 2015 poskrbela, da je skica športnika Toma Bradyja hitro postala viralna šala. Branilec v ameriškem nogometu, ki sicer velja za privlačnega moškega, je na skici po mnenju javnosti izgubil ves svoj šarm. Med drugim so ga uporabniki na spletu primerjali celo z likom Golluma iz filmske franšize Gospodar prstanov. Ilustracija je zaradi svoje slave pristala tudi na oblačilih, v tistem času pa so se pojavili celo zainteresirani kupci, ki so želeli umetnino postaviti v svoj dom. Vprašljivo upodobitev sta pred dvajsetimi leti prejela tudi takratna zakonca Jennifer Aniston in Brad Pitt, ki sta na sodišču iskala pravico proti fotografu, ki je v želji po goli fotografiji zvezdnice splezal na drevo, s katerega je imel pogled na dvorišče slavnega para. Takrat je po mnenju javnosti nastradal predvsem Pitt, ki je z dolgimi lasmi in gosto brado mnoge spominjal na Jezusa. icon-expand FOTO: Twitter icon-chevron-left icon-chevron-right Kritiki nista ušli niti skici dveh pokojnih zvezdnikov, Amy Winehouse in Michaela Jacksona. Prva je bila na udaru predvsem zaradi poze, v kateri jo je ustvarjalec ilustracije upodobil na papirju, drugi pa zaradi svoje podobnosti z glavnim antagonistom filmske franšize Harry Potter, lordom Mrlakensteinom. Amy Winehouse je v času nastanka skice sodniku skušala dokazati, da zaradi svoje nizke postave ni mogla napasti oboževalke, medtem ko se je kralj popa zagovarjal pred obtožbami, da je nadlegoval svojega mladoletnega podpornika. In kaj je javnost zmotilo pri spodnji skici nedavno izpuščenega Billa Cosbyja? Za igralca, ki je po treh letih služenja zaporne kazni zaradi spolnih napadov in omamljanja svojih žrtev zopet zaživel kot svobodna oseba, so uporabniki dejali, da na ilustraciji videti, kot da bi s pogledom želel ubiti tistega, ki ga je med sodnim procesom skiciral.