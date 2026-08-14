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Skočil s padalom, med prostim padom pa tetoviral samega sebe
Kako daleč bi šli za svetovni rekord? Ameriški tetovator Funky Matas se ni zadovoljil le z enim. Potem ko je svoje telo prekril s stotinami podpisov znanih osebnosti, se je podal še v nebo. Iz letala je skočil v tandemu in z višine več kot štirih kilometrov med prostim padom tetoviral samega sebe. Mu je uspelo, preden je črnilo zamrznilo?
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