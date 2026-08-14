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Skočil s padalom, med prostim padom pa tetoviral samega sebe

Tallahassee, 14. 08. 2026 06.00 pred 5 urami 1 min branja 1

Avtor:
24UR ZVEČER
Funky Matas

Kako daleč bi šli za svetovni rekord? Ameriški tetovator Funky Matas se ni zadovoljil le z enim. Potem ko je svoje telo prekril s stotinami podpisov znanih osebnosti, se je podal še v nebo. Iz letala je skočil v tandemu in z višine več kot štirih kilometrov med prostim padom tetoviral samega sebe. Mu je uspelo, preden je črnilo zamrznilo?

svetovni rekord tetovator Funky Matas skok s padalom tetoviranje Guinessova knjiga rekordov
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Golobji ples
14. 08. 2026 08.34
Kr neki
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