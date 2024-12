Skok s stola, zažiganje listkov z novoletnimi željami, prav posebna hrana

Novoletni nagovor monarha in skok v novo leto z najbližjega kosa pohištva. Ena jagoda grozdja na vsakega od 12 udarcev zvona, 12 kosov okroglega sadja, piknik na plaži, zažiganje listka, na katerem je napisana novoletna želja. To so le nekateri običaji, ki so po vsem svetu še živi, vsem pa je skupno pričakovanje ljudi, da se bodo njihove želje za prihodnje leto uresničile.