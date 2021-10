Delno uničeno Banksyjevo delo prodano za izjemnih 21,9 milijona evrov

Delo, nekoč znano pod imenom 'Deklica z balonom', ki je bilo kot del potegavščine leta 2018 po takratni avkciji razrezano na koščke, je bilo tokrat prodano v znesku, ki je presegel vsa pričakovanja. Tako se je zavihtelo na sam vrh najdražjih umetnin britanskega uličnega umetnika

Delno uničeno Banksyjevo delo je bilo na dražbi avkcijske hiše Sotheby's v Londonu prodano za več kot osemnajstkrat toliko, kot je kupec zanj odštel pred tremi leti. Tako je z 21,9 milijona evri postal najdražje umetnikovo delo doslej.

icon-expand Umetniško delo, ki je postalo ikonično. FOTO: Profimedia

Slika, imenovana Deklica z balonom, se je v medijih pojavila zaradi odmevnega dogodka. Oktobra se je namreč delo 'samouničilo' takoj po tem, ko je bilo prodano za takratnih 10,3 milijonov evrov. Banksy je pripetljaj označil za potegavščino, avkcijska hiša pa je takoj za tem zanikala vsakršno vpletenost v izvedbo akcije, ki je dvignila mnogo obrvi. Emma Baker, strokovnjakinja za umetnost iz dražbene hiše, je pojasnila, da je delo kasneje dobilo nove ime - Ljubezen je v košu - ter kmalu za tem postalo kulturni fenomen. ''Mogoče jo je videti na majicah, na političnih karikaturah, uporabil jo je McDonalds, tudi IKEA je njegovo delo uporabila kot temelj za nekatere od oglasov. Tako se približuje področju ikoničnega!'' je še dodala.

Pred dražbo so se pri Sotheby's-u zelo potrudili in pred tem prodajo izvirno promovirali potencialnim kupcem po vsem svetu, pred sedežem družbe pa celo predstavili razrezan plakat, v poklon avkciji zdaj že legendarnega dela. Trud se je obrestoval: ''Ogromna množica ljudi si je prišla sliko ogledat. Do tisoč ljudi dnevno je prišlo vsak dan vse od preteklega vikenda do danes,'' je pojasnila Bakerjeva.

Prve ocene zneska, za katerega bi se lahko slika prodala, so se vrtele med 4,7 in 7 milijoni evrov. Avkcija se je pričela pri izklicni ceni 2,9 milijona evrov in se zaradi ogromnega interesa hitro povzpela do zneska 16,5 milijona evrov. Dvig vrednosti sta povzročila dva dražilca, ki sta se za umetnino potegovala prek telefona in bila v svoji nameri neomajna. Oliver Barker, vodja avkcije, je nato po desetih minutah naznanil konec, pri čemer se je končni izkupiček ustavil pri 18,8 milijonih, skupaj s preostalimi stroški pa je kupec na koncu za delo odštel kar 21,9 milijona evrov.

icon-expand Rezanje slike po avkciji oktobra 2018. FOTO: YouTube