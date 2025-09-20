Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Skrivnosti 'sestre Titanika': razkriti prvi predmeti s potopljene čezoceanke

London, 20. 09. 2025 14.38 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
2

Pred več kot sto leti je ob obali Grčije morje pogoltnilo ladjo HMHS Britannic, z njo pa so v globine odplavali tudi predmeti, ki so se skrivali na ladji, mnogim znane kot 'sestra Titanika'. A na površje so zdaj 'priplavale' prve potopljene skrivnosti, ki jih je globoko pod morsko gladino skrivala razbitina. Potapljači so namreč uspeli pridobiti prvo serijo predmetov s krova ladje.

11-članska ekipa profesionalnih globokomorskih potapljačev je z uporabo potapljaške opreme zaprtega kroga maja izvedla projekt dokumentiranja razbitine ladje HMHS Britannic, ki se je ob obali Grčije potopila leta 1916, in njene vsebine.

Raziskavo je načrtoval britanski amaterski zgodovinar Simon Mills, ustanovitelj fundacije Britannic, njeno izvedbo pa je nadzoroval oddelek grškega ministrstva za kulturo, pristojen za podvodno arheologijo."Razmere na mestu razbitine so bile zaradi morskih tokov, globine in slabe vidljivosti še posebej zahtevne," so sporočili s pristojnega ministrstva.

So pa globokomorski potapljači s potopljene razbitine vseeno uspeli pridobiti prvo serijo izgubljenih predmetov, ki so bili zakopani tudi več kot 120 metrov pod gladino morja, poroča Guardian. Med njimi so tudi zvonec z opazovalnice na ladji, signalna svetilka, različni kosi prenosne opreme iz prvega in drugega razreda, keramične ploščice, ki so krasile turško kopel, in daljnogled.

Ministrstvo je sporočilo, da so predmete prepeljali v laboratorije specializiranega oddelka v Atenah, kjer bodo poskrbeli za njihovo ohranitev in varstvo. Kasneje naj bi postali del stalne razstave v novem muzeju podvodnih starin, ki ga gradijo v Pireju.

HMHS Britannic je bila sicer ena od treh čezatlantskih potniških linijskih ladij, zgrajenih v ladjedelnici Harland & Wolff v Belfastu. Med njimi je bila tudi ladja RMS Titanic. Ladja RMS Olympic je medtem plula od leta 1911 do 1935, po potopu Titanika leta 1912 pa je bila deležna več varnostnih izboljšav.

Čezoceanka HMHS Britannic med prvo svetovno vojno
Čezoceanka HMHS Britannic med prvo svetovno vojno FOTO: Profimedia

Britansko ministrstvo za obrambo je ladjo Britannic med prvo svetovno vojno spremenilo v "bolnišnico na vodi", novembra 1916 pa je HMHS Britannic med plovbo ob grškem otoku Kea naletela na nemško mino. Plovilo se je potopilo v manj kot eni uri, od 1065 ljudi na krovu pa jih je takrat umrlo 30.

razbitine grčija ladja skrivnosti HMHS Britannic
SORODNI ČLANKI

Na avstralsko obalo naplavilo 'predmet z zakovicami'

VIDEO: Violino s Titanika prodali za milijon evrov

Jedilni list s Titanica je naprodaj za 120.000 evrov

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
20. 09. 2025 15.15
+1
so bile že takrat močne nemške mine,bravo
ODGOVORI
1 0
Trembalajek
20. 09. 2025 15.06
+1
Presenetilo jih je, da je bazen na ladji po toliko letih še vedno poln vode.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256