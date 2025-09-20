Skrivnosti 'sestre Titanika': razkriti prvi predmeti s potopljene čezoceanke

Pred več kot sto leti je ob obali Grčije morje pogoltnilo ladjo HMHS Britannic, z njo pa so v globine odplavali tudi predmeti, ki so se skrivali na ladji, mnogim znane kot 'sestra Titanika'. A na površje so zdaj 'priplavale' prve potopljene skrivnosti, ki jih je globoko pod morsko gladino skrivala razbitina. Potapljači so namreč uspeli pridobiti prvo serijo predmetov s krova ladje.

11-članska ekipa profesionalnih globokomorskih potapljačev je z uporabo potapljaške opreme zaprtega kroga maja izvedla projekt dokumentiranja razbitine ladje HMHS Britannic, ki se je ob obali Grčije potopila leta 1916, in njene vsebine. Raziskavo je načrtoval britanski amaterski zgodovinar Simon Mills, ustanovitelj fundacije Britannic, njeno izvedbo pa je nadzoroval oddelek grškega ministrstva za kulturo, pristojen za podvodno arheologijo."Razmere na mestu razbitine so bile zaradi morskih tokov, globine in slabe vidljivosti še posebej zahtevne," so sporočili s pristojnega ministrstva.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP









Raziskovanje potopljene ladje so izvedli maja. icon-picture-layer-2 1 / 6

So pa globokomorski potapljači s potopljene razbitine vseeno uspeli pridobiti prvo serijo izgubljenih predmetov, ki so bili zakopani tudi več kot 120 metrov pod gladino morja, poroča Guardian. Med njimi so tudi zvonec z opazovalnice na ladji, signalna svetilka, različni kosi prenosne opreme iz prvega in drugega razreda, keramične ploščice, ki so krasile turško kopel, in daljnogled.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Predmeti s potopljene ladje HMHS Briannic icon-picture-layer-2 1 / 6

Ministrstvo je sporočilo, da so predmete prepeljali v laboratorije specializiranega oddelka v Atenah, kjer bodo poskrbeli za njihovo ohranitev in varstvo. Kasneje naj bi postali del stalne razstave v novem muzeju podvodnih starin, ki ga gradijo v Pireju. HMHS Britannic je bila sicer ena od treh čezatlantskih potniških linijskih ladij, zgrajenih v ladjedelnici Harland & Wolff v Belfastu. Med njimi je bila tudi ladja RMS Titanic. Ladja RMS Olympic je medtem plula od leta 1911 do 1935, po potopu Titanika leta 1912 pa je bila deležna več varnostnih izboljšav.

Čezoceanka HMHS Britannic med prvo svetovno vojno FOTO: Profimedia icon-expand