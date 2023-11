Skrivnostna ladja privablja turiste

Drugi največji vzhodnofrizijski otok, znan po neokrnjeni naravi in kilometrih belih plaž, je bogatejši za novo turistično atrakcijo. Na eni od plaž se je skrivnostno pojavila ladja, ki je videti, kot da jo je nekdo zvaril iz različnih delov. Njen lastnik, ki se izogiba medijem, radovednim turistom pa pripoveduje prigode s potovanj po širnem morju, ni nič manj skrivnosten kot njegovo plovilo. Kaj se bo zgodilo z ladjo duhov, kot so jo poimenovali, in s starim mornarjem, ne ve nihče. Enako pa so si nasprotujoče zgodbe o tem, kako sta na vzhodnofrizijski otok sploh prišla. Tako nastajajo legende, se strinjajo Nemci.