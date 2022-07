Skrivnostne linije lukenj globoko pod gladino Atlantskega oceana

Med raziskovanjem so že večkrat odkrili nenavadne in edinstvene najdbe. Tokratnega odkritja pa tudi največji poznavalci ne znajo pojasniti, poroča Metro.

Med valovitim peskom in muljem na morskem dnu so opazili nenavadne vrste lukenj brez jasnega izvora. Luknje so na tem območju v preteklosti že opazili, njihov izvor pa ostaja neznanka. Čeprav se zdi, da so luknje posledica človekovega posega v morje, si raziskovalci ne znajo pojasniti, kako so nastali kupčki sedimenta okrog lukenj, ki bi lahko bile posledice izkopavanja.

Nepojasnjene prizore so posneli z daljinsko vodenim vozilom, ki pluje po Atlantiku. Raziskovalci so se na pomoč obrnili tudi na socialna omrežja, kjer so delili fotografije najdbe. Uporabniki so imeli veliko idej, od smiselnih do malo manj smiselnih.