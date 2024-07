Skrivnostni bunker, ki je privabljal lovce na zaklade, odprt za javnost

Na videz povsem običajno naselje v vzhodni Srbiji, globoko pod njim pa se razteza pravo podzemno mesto. Skrivnostni bunker iz časov pred drugo svetovno vojno je desetletja buril duhove med okoliškimi prebivalci in privabljal lovce na zaklade. Ti so v skritih kotičkih podzemnega mesta iskali premoženje kraljeve družine Karađorđević. Bunker so po desetletjih obnovili in odprli za obiskovalce.