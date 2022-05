Skulpturi Degasa in Picassa prodani za rekordno ceno

Kljub temu, da ne gre za original, je skulptura brez težav presegla dosedanjo rekordno ceno za katero od Degasovih del. Leta 2015 so različico istega dela prodali za 22,2 milijona evrov. Skulptura, ki so jo prodali v četrtek, je ena od 12 kosov iz zbirke ameriške podjetnice ter pokroviteljice več ameriških muzejev in newyorškega baleta Anne Bass, ki je umrla leta 2020. Njen soprog je bil naftni milijarder Sid Bass.

Avkcijska hiša Christie's je tudi sporočila, da so prodali Picassovo Tete de femme (Fernande) (Glava ženske Fernande) za 46,59 milijona evrov, kar je umetnikov najdražji bron, ki je bil kdaj prodan na dražbi.

Za španskega slikarja je do ponedeljka zvečer veljalo, da so enega od njegovih del na dražbi prodali kot doslej najdražje umetniško delo 20. stoletja. Ob začetku tedna ga je presegel ikonični portret Marilyn Monroe ameriškega pop umetnika Andyja Warhola, ki so ga prodali za 187 milijonov evrov. Picassove Les Femmes d'Alger (Version '0') (Alžirske ženske Verzija'0) so leta 2015 prodali za takrat rekordnih 172 milijonov evrov.