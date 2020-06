Skupaj proti koronavirusu: slovenska pesem združila ljudi iz desetih držav sveta

Kako zveni slovenska pesem iz grl državljanov več kot desetih držav sveta? Ideja o svojevrstni mednarodni glasbeni akciji se je porodila ekipi portala slovely.eu, potem ko so v Sloveniji prisostvovali koncertu kantavtorja Rudija Bučarja.

"To je bilo tik pred zaprtjem meje in pred vzpostavitvijo tako imenovanega lockdowna v Italiji," se spominja fotograf in snemalec Carlo Ghio iz Genove. "Pesem 'Tisti ljudje' nam je segla globoko v srce in zazvenela kot himna ljudi, ki se ne dajo, in s pogumom gledajo naprej. Točno to, kar potrebujemo v teh nelahkih časih," pripoveduje.