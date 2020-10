Skupina slonov na Kitajskem zatavala iz naravnega rezervata

Prebivalci majhne kitajske vasice blizu mesteca Pu'er City so dobili nenavaden obisk. Skozi območje so se namreč sprehajali sloni, ki so se premaknili iz naravnega rezervata za slone.

Mesto je skupina veličastnih živali obiskala že drugič po dveh letih in pol, poročajo lokalni mediji. Pri tem so lokalne oblasti uvedle stroge ukrepe, da so zaščitile tako varnost slonov kot prebivalcev.

Sloni so na Kitajskem izjemno zaščitene prostoživeče živali, kjer jih zdaj živi le še okoli 300. Kljub zaščiti pa še vedno najdejo ogromno pobitih slonov. Divji lovci jih masakrirajo zaradi oklov, pa tudi mesa in kože, dodatno težavo, predvsem v Aziji, pa predstavlja krčenje življenjskega prostora. Prav zato je vse več konfliktov s človekom. V Aziji so problematične predvsem plantaže palm za palmovo olje, zaradi katerih so ogrožene številne druge živali.

Sloni so tako na robu preživetja. Od obeh vrst se slabše godi azijski vrsti, saj jih je na svetu le še od 40.000 do 50.000. Afriških slonov je okoli 470.000, a na začetku 20. stoletja jih je bilo na milijone. Največji grožnji sta divji lov in uničevanje habitata. Azijski sloni imajo tri oziroma štiri podvrste: indijski slon, šrilanški, sumatranski in malezijski oziroma bornejski slon. Slednji so med azijskimi sloni najmanjši, kot opažajo, pa tudi manj agresivni.