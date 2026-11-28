Maribor in Ljubljana sta že zasijala v praznični podobi. Kaj pa se zgodi, ko arhitekti namesto betona, jekla in stekla vzamejo v roke medenjake, sladkor in glazuro? Nastane pravo mesto iz sladkih sanj – nebotičniki, mostovi, reke, znamenitosti. V Londonu so tako že desetič odprli razstavo Medenjakovo mesto, 50 sladkih stvaritev pa prikazuje, kako bi lahko bila videti mesta prihodnosti. Vključili so tudi zgodbe brezdomcev, kar je slednje še posebej ganilo.