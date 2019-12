Sladoled iz ličink, 120.000 evrov 'težak' tartuf, večerja v velenjskem rudniku

Sladoled iz mušjih ličink, tartuf za 120.000 evrov, veganski burgerji in večerja v velenjskem rudniškem rovu, ki leži 160 metrov pod zemljo. Vse našteto se uvršča na seznam gastronomskih presežkov leta. Kar je za mnoge čudaško, nedoumljivo, celo ogabno, pa drugim cedi sline in jih ohranja v trendu. Kaj še je letos zaznamovalo svetovno kulinariko in vznemirjalo brbončice?