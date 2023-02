Slavna darilna vrečka grammyjev nosi zvezdnikom bogata presenečenja

Podelitev grammyjev je ena največjih in najpomembnejših v sezoni podelitev priznanj, ki se je poleg oskarjev in zlatih globusov udeleži vrsta zvezdnikov. čeprav bodo nagrade podeljene le najboljšim iz sveta glasbe, pa bodo s tolažilnimi nagradami v darilnih vrečkah, ki jih vsako leto pripravijo za vse nominirance, najverjetneje zadovoljni tudi srečni poraženci.

Hollywoodska elita, ki se bo udeležila podelitve glasbenih nagrad grammy, bo domov odkorakala z darilno vrečko, katere vsebina bo vredna nekaj več kot 55 tisoč evrov. Tako dobitniki nagrad kot nominiranci bodo prejeli darilne bone za plastično operacijo, prestižno kozmetiko in celo otroški voziček.

icon-expand Harry Styles bo zagotovo med tistimi, ki bodo s podelitve grammyjev odšli z darilno vrečko. FOTO: Profimeda

Eden najbolj luksuznih predmetov letos je darilna kartica plastične kirurgije, za katero Page Six poroča, da se lahko uporablja za liposukcijske tretmaje. Da bi zvezdnikom zagotovili, da ostanejo pripravljeni na kamero, jim podarjajo tudi do 10.000 evrov vredne kozmetične in pomlajevalne tretmaje. Pozabili pa niso niti na zvezdnike, ki v tem času pričakujejo naraščaj, tem bodo podarili otroške vozičke, katerih vrednost znaša več kot 1100 evrov.

Podjetje za izdelavo očal, znano po svojih patentiranih 360-stopinjskih vrtljivih tečajih, je oblikovalo sončna očala ekskluzivno za letošnje grammyje. Kljub temu da se mnogi od povabljenih zvezdnikov že ponašajo z lastnimi blagovnimi znamkami za nego kože, bodo domov odnesli domov nabor kozmetičnih izdelkov, ocenjenih na skoraj 500 evrov. Med darili bo tudi robotski sesalec, ki naj bi stal skoraj 500 evrov, in glava prhe v vrednosti 300 evrov. "Navdušeni smo, da smo spet v Los Angelesu in da bomo spet ustvarjali neverjetno čarovnijo z darili ob podelitvi grammyjev," pravi Lash Fary iz družbe, ki sodeluje z organizatorjem in je zadolžena za darilne vrečke. "Čeprav so naša darila znana daleč naokoli kot zabavna, čudovita, uporabna in edinstvena, služijo tudi večjemu namenu," še dodaja.