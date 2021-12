Sledi dinozavrov kažejo, da so bili hitri kot Usain Bolt

Znanstveniki so odkrili dve stezi odtisov iz obdobja krede, ki sta oddaljeni približno 20 metrov – eno s sedmimi odtisi in drugo s petimi. Odtisi triprste noge s kremplji merijo v dolžino približno 30 centimetrov, kažejo pa na to, da sta sledi pustila različna posameznika iste vrste teropodov. Gre za skupino mesojedih dinozavrov, ki vključuje tudi tiranozavra rexa."Njihova sposobnost zelo hitrega teka in manevriranja jim je zagotovo omogočala, da so zelo učinkovito lovili plen," je povedal paleontolog in glavni avtor raziskave, Pablo Navarro-Lorbes.

Hitrost teka so izračunali na podlagi razmerja med višino bokov živali, ocenjeno glede na dolžino odtisa stopala, in dolžino koraka."Predstava, ki smo jo imeli o dinozavrih pred približno 30 leti, se spreminja. Takrat smo mislili, da gre za okorne živali, ki niso dobro prilagojene okolju. Zdaj vidimo, da so bili popolnoma prilagojeni na lov in tek," še pojasni Navarro-Lorbes.

Španski teropodi pa ne spadajo med najhitrejše, ki so jih identificirali znanstveniki. Steza odtisov v ameriškem Utahu, ki segajo v zgodnje jursko obdobje, kaže, da so se lahko ti dinozavri premikali s hitrostjo celo do 55 kilometrov na uro.