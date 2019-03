Slepi kuža Charlie dobil svojega psa vodnika

Zlata prinašalca Charlie in Maverick sta vse prej kot navaden 'pasji par'. Potem, ko je 11-letni Charlie leta 2016 zaradi glavkoma ostal brez enega očesa, leto dni kasneje pa so mu odstranili še drugega, sta se njegova lastnika Adam inChelsea Stipe januarja letos odločila za še enega hišnega ljubljenčka: štirimesečnega Mavericka.