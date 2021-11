Slika umetnice Fride Kahlo prodana za rekordno vsoto

V avkcijski hiši Sotheby's so na dražbi v New Yorku ponudili sliko mehiške umetnice Fride Kahlo, ki nosi naslov Diego y Yo. Umetnina je bila prodana za rekordno vsoto, s tem pa je postala najdražje prodana slika latinskoameriškega izvora. Njen novi lastnik je za sliko odštel 29,7 milijonov evrov.

Frida Kahlo je ena najbolj znanih umetnic latinskoameriškega sveta in umetnica, ki je s svojimi deli pomembno prispevala k umetnosti 20. stoletja. Njeno delo Diego y Yo je na dražbi v New Yorku doseglo rekordno ceno in bilo prodano za 29, 7 milijona evrov. Pred tem je bilo najdražje prodana umetnina južnoameriškega izvora delo Diega Rivere, umetnika, s katerim je bila Frida v burnem dolgoletnem ljubezenskem odnosu. Prodali so ga leta 2018 za 8,6 milijona evrov.

icon-expand Delo Fride Kahlo je bilo prodano za rekordno vsoto. FOTO: Profimedia

Fridino delo Diego y Yo spada v cikel avtoportretov, ki jih je naslikala v poznih letih. Na sliki je upodobljena Frida v solzah, ki ima na čelu še portret moža Diega Rivere. Na dražbi so umetnino opisali kot eno najpomembnejših del te umetnice, ki je kdaj bila prodana na dražbi. Kupec te prestižne umetnine je Eduardo F. Cosantini, ki je po poročanju New York Timesa, ustanovitelj muzeja v Argentini. Delo je bilo nazadnje ponujeno in prodano na dražbi leta 1990, takrat so zanjo odšteli 1,2 milijona evrov.