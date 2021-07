Prodajalki zelenjave pred več sto leti dodali, zdaj pa izbrisali nasmešek

"Kakšna preobrazba! Po 60 letih v skladišču in dveh letih restavriranja se Prodajalka zelenjave vrača v muzej Audley End. Videti je lahkotnejša in svetlejša, potem ko smo odstranili poznejše dodatke k originalnemu platnu, tako da je zdaj spet taka, kot je umetnik nameraval," so zapisali na Twitterju in priložili tudi animacijo preobrazbe.

Zavod English Heritage, ki bdi nad več kot 400 zgodovinsko pomembnimi zgradbami in kulturnimi znamenitostmi, je predstavil zaključek obširnega, dve leti trajajočega restavratorskega projekta. Nekdanjo veličino so vrnili nepodpisani sliki, ki je v njihovem skladišču preživela več kot šest desetletij.

Dela niso odkrila le ukrivljenega nasmeška, ampak tudi neskladen pas temnega neba, ki je bil dodan, da bi bilo platno videti kvadratno namesto pravokotno. Analize so pokazale tudi, da slika sega v čas tik pred nizozemsko zlato dobo, kar je veliko zgodnejše obdobje, kot so sprva mislili, zato je precej verjetno, da je povezana s pomembnim slikarjem iz 16. stoletja Joachimom Beuckelaerjem. Sprva so namreč menili, da gre za kopijo iz 18. stoletja.

Obsežna dela

Restavratorska dela so bila obsežna, je pojasnila Alice Tate-Harte iz omenjenega zavoda. "Nasmeh je res velika sprememba, videti je tako resna, pripravljena na soočenje. Okvir se je luščil in bil zelo umazan. Tudi na sami sliki so bile plasti umazanije in lak je bil rumen. Veliko je bilo tudi dodanih poslikav, tako da predmet res ni bil tako lep, kot bi lahko bil," je opisala.

Ena pomembnejših odločitev je bila odstranitev dodanega dela platna s poslikavo neba, ki je bil očitno dodan v 19. stoletju. "Zakaj niso preprosto našli okvirja, ki bi se prilegal? Restavratorstvo v 19. stoletju še ni bilo tako uveljavljeno, tako da so imeli ljudje veliko več svobode, da počnejo take stvari," razmišlja restavratorka.

Restavrirana slika bo od danes naprej na ogled javnosti na posestvu Audley End severno od Londona.