Slikarka Julija Brajnik Volčič s prvo samostojno razstavo

V likovnem ustvarjanju Julije Brajnik Volčič se gledalec srečuje z občutki strahu, nemoči, jeze in notranje napetosti, ki predstavljajo osrednje vsebinsko izhodišče njenega opusa. Njena slikarska praksa izhaja iz intimnega raziskovanja lastnega doživljanja, pri čemer se osredotoča na tematizacijo telesa kot nosilca spomina, bolečine in ranljivosti. Telo v njenih delih ni zgolj fizična podoba, temveč prostor, v katerega se zapisujejo travmatične izkušnje, potlačena čustva in osebna zgodovina. V njenih slikah prevladujejo avtobiografski elementi, ki jih umetnica ne predstavlja neposredno, temveč jih prevaja v simbolni likovni jezik.

Zmagovalna slika Julije Brajnik Volčič z naslovom Nemočna. FOTO: Niko Mally

"Posamezna dela delujejo kot vizualne pripovedi, skozi katere razkriva tiste plasti človeške izkušnje, ki pogosto ostajajo neizrečene ali skrite pred pogledom drugih. Motivi psov, konjev, ženskih aktov ter motornih vozil tako ne nastopajo zgolj kot prepoznavni figurativni elementi, temveč kot nosilci psiholoških pomenov. Čeprav so pes, konj ali vozila tradicionalno povezani z močjo, svobodo, vitalnostjo in nadzorom, v slikah Julije Brajnik Volčič pridobijo povsem drugačno simbolno razsežnost. Postanejo metafore dekliške jeze, strahu, samosabotaže, občutkov ujetosti in nemoči. Prav ta razkorak med pričakovanim simbolnim pomenom motiva in njegovim dejanskim čustvenim nabojem ustvarja izrazito napetost, ki zaznamuje celoten opus. Motiv privezanih žensk predstavlja avtoričino doživljanje nemoči, frustracije in čustvene bolečine," je ob odprtju razstave povedala kustosinja Ana Papež.

Julija Brajnik Volčič s kustosinjo Ano Papež FOTO: Niko Mally

Na umetničinih slikah se pogosto pojavljajo telesne deformacije, poškodbe, brazgotine in druge navidezne 'nepravilnosti', ki dodatno poudarjajo fizično in psihološko dimenzijo bolečine. Gre za izrazito intenzivne, skoraj agresivne podobe, ki pa jih umetnica uravnoteži z izjemno subtilnim slikarskim pristopom. Miren kolorit, mehki prehodi med barvnimi ploskvami, umirjene poteze čopiča ter prefinjena uporaba tonov kože ustvarjajo presenetljiv kontrast med vsebino in njeno likovno predstavitvijo. Prav ta kontrast daje njenim delom posebno moč – nasilni motivi niso prikazani ekspresivno ali brutalno, temveč skoraj tiho in zadržano.

Julija Brajnik Volčič ob svojih slikah. FOTO: Niko Mally

"Z deli doživljam nekakšno katarzo vseh občutkov, ki ne uspejo oziroma katerim ne dovolim priti ven na na dnevno svetlobo na noben drug način. Tako preko slikanja tako kot, ko sem bila majhna, poskušam sprostiti čustva, ki vrejo v meni," je povedala Julija Brajnik Volčič. "Kljub temu, da je vsebina mojih del glasna, jih z umirjenimmi barvami in mehkimi prehodi umirim, saj tako lahko ustvarim kontrast in povežem nekaj nevarnega z domačim in varnim," je še dodala.

Prva samostojna razstava Julije Brajnik Volčič. FOTO: Niko Mally