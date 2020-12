Slon Kaavan po selitvi v Kambodžo spoznava nove prijatelje

"Prvi stik z drugim slonom v osmih letih - to je velik trenutek za Kaavana," je dejal Martin Bauer , tiskovni predstavnik organizacije za zaščito živali, ki je poskrbela za njegovo selitev iz Pakistana v Kambodžo. "Kaavan bo končno imel priložnost živeti slonom primerno mirno življenje," je dodal in ocenil, da je pred njim še svetla prihodnost.

Iz zavetišča so sporočili, da 36-letni Kaavan za zdaj raziskuje novo okolje ter se igra s peskom, blatom in vodo."Tu mu je všeč. Vedenja, po katerem je znan - stanja pri miru in naslanjanja glave na zid - ni več opaziti," je dejal Darrick Thomson, ki je v zavetišču pristojen za skrb za živali.