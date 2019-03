14.000 kilometrov z 80-letnim buickom

14.000 kilometrov, 36 dni, 120 dvočlanskih posadk. Številke, ki bodo zaznamovale najstarejši, najdaljši in najzahtevnejši reli starodobnikov na svetu Rally Peking–Pariz 2019. Jože Zalar in Blaž Stefanija sta prva Slovenca, ki se bosta podala na izjemno vzdržljivostno preizkušnjo od Kitajske do Francije. Njun redek buick je že pripravljen na podvig.

Buick series 40 special je restavrirana klasična limuzina s štirilitrskim vrstnim osemvaljnikom, ki proizvede 78 kW moči (105 KM). Izdelali so ga leta 1939 v ZDA. —Jože Zalar

Izziv, strast ali življenjska misija? Kaj te žene, motivira, da želiš prevoziti 12 držav z 80 let starim avtomobilom? Mešanica vsega, ki v določenem trenutku dozori. Začutiš, da je prišel čas, ko željo lahko uresničiš. Jože Zalarje namreč že od majhnih nog veliki navdušenec starodobnikov, ima jih kar 150: "Že 20 let sodelujem tudi na športnih relijih s štirikolesniki. Zdaj sem združil še svoje navdušenje nad starodobniki z relijem za starodobnike. To je zame najboljša možna kombinacija, če me vprašate." Pred tremi leti je namreč trasa Rally Peking–Pariz 2016 potekala čez Slovenijo. V vsaki državi se udeležencem relija pridružijo starodobna društva, da jim izkažejo podporo. Zalar je sodeloval v okviru društva Oldtimer klub Škofljica in se pridružil podporni etapi po Igu. Takrat se je prižgala glavna iskra, ki je zanetila neustavljivo željo, da se na trnovi poti preskusi tudi sam. "Rekel sem si, nekaj moram narediti v življenju," je Zalar pripovedoval navdušeno.

Buick na eni od testnih voženj. Na ravnini doseže hitrost od 110 do 120 kilometrov na uro. FOTO: Jože Zalar

'Blaža sem 'potegnil' v to in takoj ga je zanimalo' Jože Zalar in Blaž Stefanija sta zelo dobra prijatelja, družita se več kot 20 let. Oba sta navdušena motorista, zato se vsako leto odpravita na skupno daljše motoristično potovanje. Zalar zato ni niti malo dvomil, koga si želi na prestižnem reliju ob sebi: "Potegnil sem ga v to in takoj ga je zanimalo," je poudaril. Zalar in Stefanija sta tako postala prva slovenska predstavnika, ki se bosta podala na avanturistično, 14.000 kilometrov dolgo pot, ki so jo prvič izvedli leta 1907. Organizatorji so ju izbrali izmed več kot 500 prijavljenih navdušencev, za uvrstitev na to pustolovščino pa sta morala izpolniti vrsto strogih kriterijev za sodelovanje."Kot prvo jim moraš predstaviti, s katerim vozilom boš šel na pot – biti mora zanimivo. Pripravljeno oziroma predelano mora biti po njihovih kriterijih, kar je naslednji pogoj. Poleg tega moraš biti to sposoben izpeljati finančno," je razložil Zalar.

Zalar in Stefanija na Ohridu FOTO: Jože Zalar

Zalar je zgolj iz radovednosti organizatorjem poslal elektronsko pošto že leta 2017. Zanimal se je, kakšni so pogoji za sodelovanje. Organizatorji so mu odgovorili, da je ujel pravi čas, saj so že odprli prijave."V 15 dneh so imeli kvoto zapolnjeno. Seveda, to je najtežji in najdaljši reli za starodobna vozila na svetu," je poudaril Zalar. 80-letni buick series 40 special je v vrhunski formi "Pripravljen je," je odločno zatrdil Zalar. Opraviti mora le še zadnjo testno vožnjo. Sama priprava na veliki podvig je bila sicer zahtevna, saj se vedno znova pokažejo malenkosti, ki jih je treba popraviti, dovršiti."Ta tip vozila ima na primer težavo s hlajenjem – pregreva se mu motor. Treba je bilo zamenjati hladilnik in vodne črpalke ter še druge stvari," je pojasnil Zalar.

Zakaj bo šel na pot ravno buick? Sprva sta Zalar in Stefanija na avanturo prijavila drugo, tri leta starejše in še bolj redko vozilo de soto royal. Ker pa sta se lotila natančnega restavriranja, jima je preprosto zmanjkalo časa, kljub temu da sta ga popravljati začela že leta 2017. "Razdrli smo ga do zadnjega vijaka. Še vedno ga restavriramo, dela nismo opustili. Samo nismo imeli časa, da bi ga testirali. Z buickom pa smo šli na 1500 kilometrov dolgo testno pot do Ohrida in nazaj že lani poleti. Prav tako smo šli v Anglijo na sestanek s tem vozilom, da so nam organizatorji takoj potrdili, da je vse v redu in da delamo po njihovih kriterijih," je pojasnil Zalar.

Na sestanek z organizatorjem relija sta se Zalar in Stefanija odpeljala v Anglijo kar z 80-letnikom. FOTO: Jože Zalar

Ko so ugotovili, da de soto royal ne bo pravočasno nared, so kupili buicka letnik 1937. Žal se tudi ta naložba ni izkazala za dobro, saj so uvideli, da jim ga prav tako ne bo uspelo primerno usposobiti. "Potem sem našel na spletu buicka, s katerim greva zdaj na pot. Ker je bil na Finskem, sva z Blažem letela v Helsinke. Ko sem ga videl, sem bil navdušen, saj je bil odlično restavriran. Lastnik ga je restavriral kar pet let in naredil ga je zares zase. Takrat sem vedel, da je to to. Ko pa sva ga z Blažem pripeljala v Slovenijo, smo ga takoj dali na dvigalo in še enkrat razdrli," se je zasmejal Zalar. Najbolj ju skrbi Mongolija Na tako dolgi poti se seveda lahko marsikaj zaplete. Zanimalo nas je, v kateri državi pričakujeta, da bi jima težave lahko popestrile dogodivščino. Zalar je na podlagi pripovedovanj znancev in poizvedovanja po spletu prepričan, da bo najbolj kritična Mongolija:"Vsi pravijo, če uspešno odpelješ Mongolijo, potem imaš zagotovljen dober rezultat." Teren v Mongoliji je namreč puščavski, cestam se težko reče ceste, pogosto voziš po brezpotjih, poti so blatne. Če se zakoplješ in obtičiš v blatu, ni prav nič nenavadnega. A kot pravi Zalar, sta z Blažem pripravljena, saj imata kar nekaj izkušenj.

Buick series 40 special je redek avtomobil, saj so ta model izdelovali samo dve leti. FOTO: Jože Zalar