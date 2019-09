Slovenci izdelali drog, ob katerem je zaplesala Jennifer Lopez

50-letna igralka Jennifer Lopez je zaigrala v filmu Prevarantke na Wall Streetu, z oboževalci pa delila tudi nekaj posnetkov, kako se je pripravljala na vlogo plesalke ob drogu. Zvezdnica pa je vadila kar ob slovenskem drogu za ples.

Slovenci so Jennifer Lopez podarili drog za ples. FOTO: Profimedia

GlasbenicaJennifer Lopez je v novem filmu Prevarantke na Wall Streetu zaigrala eksotično plesalko, film je tako vključeval tudi nekaj prizorov njenega plesa ob drogu. Ker zvezdnica ni želela dvojnice, se je odločila, da se bo naučila plesati ob drogu: "Najprej se mi je to zdelo super, pač plesala bom ob drogu in se zraven zelo zabavala. A hitro se je je izkazalo, da je to pravzaprav zelo težka stvar," je bila iskrena zvezdnica, ki je pred snemanjem resno trenirala ta ples. Z oboževalci je delila tudi nekaj videoposnetkov z vaj.

Čeprav je Slovenija majhna, smo znani po inovativnih produktih. Eden od njih, ki se je znašel v domu Lopezove, je bil tudi drog za ples. "Ko smo izvedeli, da J.Lo trenira ples ob drogu, smo se povezali z Johanno Sapakie, ki je nastopila tudi na Cirque Du Soleil. Johanna je namreč glavna koreografinja in osebna 'pole' trenerka Jennifer za film Prevarantke na Wall Streetu." Tako ji je ekipa iz Grosuplja podarila drog: "Drog, ob katerem je J.Lo vadila v svojem newyorškem stanovanju, je bil darilo. Priredili smo tudi plošče, na katere smo napisali nekaj motivacijskih sporočil. Med snemanjem so ustvarjalci dotični drog prestavili na filmski set, kjer so ples ob njem vadile tudi ostale zvezdnice filma."

"Johanna in Jennifer sta bili mnenja, da je za najbolj avtentičen nastop na drogu najbolje vaditi na čim bolj primerljivem drogu." FOTO: Profimedia

Plesni drog slovenskega podjetja so uporabili tudi v samem filmu: "Johanna in Jennifer sta bili mnenja, da je za najbolj avtentičen nastop na drogu najbolje vaditi na čim bolj primerljivem drogu. Tako nas je Johanna povezala s producentom filma. J.Lo ni želela uporabiti dvojnice, zato je bil občutek varnosti ob plesu na prvem mestu." Slovenski proizvod je tako pristal tudi v Hollywoodu. Zašel pa je še v Indijo, kajti uporablja ga tudi indijska zvezdnica Jacqueline Fernandez. Med slovenskimi obrazi, ki se vrtijo bo dotičnem drogu, je tudi Natalija Gros, nekdanja športna plezalka in zmagovalka druge sezone plesnega šova Zvezde plešejo, drogovi so bili uporabljeni še v vrhunski predstavi Dunking Devils ter celo v oddaji Slovenija ima talent, uporabljajo pa jih tudi Iris Batista, Maja Pirc, Tjaša Dobravc, Duo Kamikazete, Anja Šivic, Martina Razinger, Martina Vrhovnik, Tina Perko, Tjaša Skubic ... Te dni slovenski plesalci in plesalke ob drogu praznujejo tudi 10 let plesa ob drogu. Ko je ekipa Studia Mademoiselle začela pisati zgodovino plesa ob drogu v Sloveniji, je o tem pred desetimi leti vedelo bore malo ljudi," nam zaupa Tina Perko: "Čeprav se pogosto zdi, da v naše kraje nekatere novosti pridejo z zamikom, se Slovenci kljub temu pogosto izkažemo kot zelo napredni in vztrajni, zato nekatere trende hitro osvojimo. Glavni akterji uvajanja plesa ob drogu v Sloveniji so se sicer najprej soočili z nepričakovanim izzivom – zakoreninjenimi prepričanji/predsodki, da je ples ob drogu enako striptiz."

FOTO: Aleš Jenko

Ko je v družbi beseda nanesla na to športno-umetniško disciplino, so se ljudje odzvali predvsem z veliko neumestnimi komentarji, ki so ples ob drogu večinoma povezovali z nočnimi klubi. Tudi na svetovnem spletu o plesu ob drogu ni bilo mogoče najti kakšnih otipljivih informacij, še doda. A nova športno-umetniška disciplina se je vseeno začela širiti hitreje, kot so si v studiu sploh predstavljali. Odpirati so se začeli studii po vsej Sloveniji, vse več deklet je začelo s plesom ob drogu skrbeti za svoje telo in samozavest, ples ob drogu pa je postal atrakcija tudi v številnih najbolj priljubljenih televizijskih oddajah. "In danes je rezultat dosežen – skepticizem in predsodki so se spremenili v naklonjenost in občudovanje," nam še ponosno pove.

"Slogan studia je 'sprejmi se' in lahko rečem, da je v teh desetih letih tudi Slovenija dodobra sprejela ples ob drogu in ga vzela za svojega." FOTO: Aleš Jenko

Kot še pojasni Tina, je pred desetimi leti le s težavo našla sogovornika za pogovor o plesu ob drogu, danes pa so ljudje do te imenitne športno-umetniške discipline veliko bolj odprti in sprejemajoči, postavljajo veliko vprašanj, njihovi komentarji so večinoma le pozitivni in polni navdušenja. "Slogan studia je 'sprejmi se' in lahko rečem, da je v teh desetih letih tudi Slovenija dodobra sprejela ples ob drogu in ga vzela za svojega." Tako tudi številna dekleta, ki v studiu vadijo že nekaj let, opažajo veliko razliko v položaju in prepoznavnosti plesa ob drogu pri nas. Vse so si enotne, da so se v desetih letih na tem področju pri nas zgodile velike spremembe in danes je ples ob drogu med številnimi ljudmi deležen velike podpore in odobravanja. Po besedah Tine je bil v veliko pomoč prepoznavnosti plesa ob drogu tudi razvoj družbenih omrežij, saj se je vedno več deklet odločalo, da na tovrstnih omrežjih objavijo fotografije napredka vztrajnega treninga in tako širšo javnost opozorijo na to športno-umetniško disciplino. Zelo pozitivno je tudi, da ples ob drogu pri nas ni rezerviran le za nežnejši spol, ampak vztrajno raste tudi skupina moških, ki se ukvarja s to športno-umetniško disciplino.