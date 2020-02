Slovenci na Pornhubu najraje o sosedih, vse bolj priljubljene arabske zvezde in japonski hentai

Ko smo prosili za podatke za leto 2018, je bila nedelja najbolj priljubljen dan za ogledovanje pornografskih vsebin, a so nam s Pornhuba tokrat sporočili, da so se navade v Sloveniji v letu dni rahlo spremenile in najbolj priljubljen je tako postal petek. Najbolj priljubljene vsebine so se prav tako rahlo spremenile. Če je bila leta 2018 najbolj priljubljen termin oziroma beseda lesbian (lezbijke), je zdaj slovenian (slovensko). Kot še dodajo statistiki, sta v top deset prišli tudi Slovenia (Slovenija) in Slovenian amateur (slovenski amaterski).