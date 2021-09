Slovenci najboljši v ribolovu velikih rib: poleg 67-kilogramske tune ujeli še stol

Že šestnajstič je v Kvarnerju potekalo ribiško tekmovanje BIG OM, v lov za veliko ribo pa se je podalo 34 posadk s 130 člani iz Hrvaške, Srbije in BIH. 3-dnevnega ribarjenja v Omišalju so se udeležili tudi slovenski ribiči, ki so na koncu zavzeli vsa tri najboljša mesta.

BIG OM v ribiških krogih velja za enega najbolj cenjenih in najstarejših tekmovanj v lovu na veliko jadransko ribo. Tekmovanje je, še posebej zadnji dan, potekalo v neugodnih razmerah, a močan veter ni preprečil uspeha slovenskih ribičev. Ekipa Team Strike, ki so jo sestavljali Gorazd Sklepic, Aleš Zupančič in Iztok Hočevar, s kapetanom Blažem Zupančičem na čelu, je na svojo palubo edina potegnila dve veliki tuni, težki 67 kilogramov in 57 kilogramov. Ulov ni bil le srečno naključje, ampak kombinacija znanja in izkušenj, je prepričan kapitan ekipe. Blaž Zupančič je lani sicer sodeloval v ekipi Barracude, letos pa osnoval svojo zmagovano ekipo, ki jo sestavljajo njegov brat in dva prijatelja.

icon-expand Zmagovalna ekipa Team Strike, ki se je uvrstila na svetovno mesto v Kostariki FOTO: BIG OM

Tekmovanja si ne bodo zapomnili le po ulovu tun, ampak tudi po nagradi za fair play. To posebno odlikovanje so prejeli zaradi tega, ker so na svoj čoln iz morja potegnili tudi pisarniški stol, ki se jim je sredi lova zataknil na trnek. Za razliko od ostalih tekmovalcev, ki so v preteklosti nenačrtovane ulove metali nazaj v morje, je ekipa Team Strike s tem pokazala svojo ekološko ozaveščenost. Prvouvrščena ekipa bo za nagrado lovila v Karibskem morju, uvrstili so se namreč na svetovno prvenstvo, ki bo potekalo na Kostariki.

icon-expand FOTO: BIG OM icon-chevron-left icon-chevron-right