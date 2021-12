Slovenci smo na Googlu največ iskali Sanjskega moškega

Največji spletni iskalnik, Google, je v svojem letnem poročilu razkril, katere osebe so bile letos najbolj iskane. Med drugim boste izvedeli, katera so najbolj priljubljena aktualnopolitična iskanja in katere vsebine s področja TV-zabave so najbolj pritegnile pozornost ljudi.

icon-expand Poleg vsebin o pandemiji Slovenci na Googlu iščejo tudi veliko športnih vsebin. FOTO: Dreamstime

Google je objavil rezultate Leto v iskanju 2021, ki nudijo edinstven vpogled v najpomembnejše trenutke in trende letošnjega leta. Rezultati vključujejo tudi podatke o iskanjih z Googlom v Sloveniji. Da šport Slovence še vedno močno zanima, kažejo številna iskanja športnikov in športnih dogodkov v iztekajočem se letu. A ljudem v Sloveniji je tudi leta 2021 življenje krojila epidemija covida-19. Kot razkrivajo podatki o najbolj iskanih pojmih z iskalnikom Google v iztekajočem se letu, so Slovenci največ iskali prav podatke o epidemiji. Na prvem mestu seznama iskanj v Sloveniji je namreč Sledilnik za covid.

icon-expand Najbolj iskana zabavna TV-vsebina je bil Sanjski moški. FOTO: POP TV

Prebivalci Slovenije so v letu 2021 z iskalnikom Google zelo pogosto iskali tudi informacije, povezane s šolo na daljavo. Pogosto iskana gesla, kot so "cepljenje brez naročanja", "izjava za prehod med občinami", "potrdilo o cepljenju" in "policijska ura" pa pričajo, da so jih zelo zanimali tudi ukrepi za omejevanje epidemije covida-19. Veliko zanimanja je letos sprožil tudi referendum o zakonu o vodah.