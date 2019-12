Slovenci v letu 2019 največkrat 'googlali' Madonno in Davida Amara

Vas zanima, katere glasbenike, filme in zabavne televizijske vsebine smo Slovenci največkrat 'googlali' v letu 2019? Spletni iskalnik Google je v sekciji 'Google trendi' ustvaril seznam vsebin, ki smo jih v preteklem letu največkrat iskali.

Leto 2019 se izteka, spletni gigant Google pa je skladno s tem v sekciji 'Google trendi' za vsako državo pripravil seznam vsebin, ki so jih v iztekajočem se letu njihovi prebivalci največkrat 'googlali'. Slovenci smo na področju glasbe in zabavnih televizijskih vsebin 'prisegali' na domačo sceno, na filmskem področju pa so nas najbolj zanimali filmi, ki so v letošnjem letu ugledali luč sveta v naših kinematografih. Največkrat iskani glasbeniki v letu 2019: 1. Madonna Septembra letos se je začela enajsta koncertna turneja ameriške pop ikone Madonne. 2. David Amaro

David Amaro letos javno razkril, da je istospolno usmerjen. FOTO: Tanisha Hanna-Beards

David Amaro se je Sloveniji v letošnjem letu približal kot eden od nastopajočih v šovu Znan obraz ima svoj glas,veliko pozornosti pa je pritegnil s svojim iskrenim in javnim priznanjem, da je v resnici istospolno usmerjen in da se je pri 19 letih preselil v tujino, ker se doma ni čutil sprejetega. 3. Billie Eilish 17-letna ameriška glasbenica Billie Eilish trenutno velja za eno največjih vzhajajočih zvezdnic v glasbenem svetu. V letošnjem letu je izdala skladbo Bad Guy, ki je pristala na glasbeni lestvici Billboard 100. Nominirana je bila s kar šestimi grammyji in se v zgodovino zapisala kot najmlajša umetnica, ki ji je uspel takšen dosežek. 4. Queen Legendarna glasbena skupina Queen in njihov vodilni pevec Freddie Mercury sta bila navdih za nastanek letošnje filmske uspešnice Bohemian Rhapsody. Potem ko je film ugledal luč sveta v tujih in domačih kinematografih, se je zanimanje tako za glasbeno skupino kot življenje Freddieja Mercuryja drastično povečalo. 5. Boris Kopitar Boris Kopitar, ki je znan kot televizijski voditelj narodnozabavnih oddaj in pevec slovenskih uspešnic, kot denimo Žametne vrtnice, je sodeloval v šovu Zvezde plešejo, njegova soplesalka pa je bila profesionalna plesalka Nina Gerič. Ob odhodu iz šova je dejal, da se bo znova posvetil ustvarjanju glasbe. 6. Eva Boto Eva Boto se je, podobno kot David Amaro, Slovencem približala kot ena od nastopajočih v šovuZnan obraz ima svoj glas. Energični glasbenici so se v šovu izpolnile tudi njene sanje, saj je spoznala Challeta Salleta in se v eni od nalog vanj tudi preobrazila. 7. Elda Viler Slovenska glasbenica Elda Viler je mama ene od nastopajočih v šovu Znan obraz ima svoj glas, Ane Dežman. Slednja je v eni od ruletinih izzivov dobila nalogo, da mora imitirati prav svojo mamo Eldo, za svoj nastop pa je takrat požela tudi največje število točk. 8. Lenny Kravitz Lenny Kravitz je svojo evropsko glasbeno turnejo začel aprila letos prav v Sloveniji. 9. Luka Bassi Glasbenik Luka Basi, ki se je z odra šova Slovenija ima talent zapisal med zvezde, je v letošnjem letu prvič postal oče. 10. Petra Zore Podobno kot David Amaro in Eva Boto, se nam je tudi Petra Zore približala v šovu Znan obraz ima svoj glas. Petra je sicer tudi članica glasbene skupine Bomb Shell, ki je v letošnjem letu izdala več glasbenih hitov. Največkrat iskane zabavne televizijske vsebine v letu 2019:

Težko pričakovana zadnja sezona sicer izjemno priljubljene serije Igra prestolov med gledalci in oboževalci ni zanetila navdušenja, ravno obratno: ustvarjalca zadnje sezone so doletele ostre besede in hude kritike. FOTO: Profimedia

Od desetih najbolj iskanih zabavnih televizijskih vsebin v letu 2019 je kar sedem takšnih, ki so se in se še vedno predvajajo na televizijskem programu POP TV. Šov Znan obraz ima svoj glas je pristal na tretjem mestu, Kmetija na četrtem, serija Lepotica in zverna petem, na sedmem šov Ljubezen po domače, na osmem Zvezde plešejo, na devetem se je znašla serija Vedno tvoja, deseto mesto pa je zasedel šov Ljubezen na vasi. Slovenci smo izmed vseh zabavnih televizijskih vsebin največkrat 'googlali' serijo Igra prestolov, takoj za njo pa mini-serijo Černobil, ki je kljub zgolj eni sezoni in le petim epizodam dosegla neverjeten uspeh in celo pospešila turistično povpraševanje po obisku mesta Černobil, kjer se je leta 1986 v jedrski elektrarni zgodila odmevna nuklearna katastrofa. 1. Igra prestolov 2. Černobil 3. Znan Obraz ima svoj glas 4. Kmetija 5. Lepotica in zver 6. Zadruga 7. Ljubezen po domače 8. Zvezde plešejo 9. Vedno tvoja 10. Ljubezen na vasi Največkrat iskani filmi v letu 2019:

Slovenci smo največkrat 'googlali' film Joker. FOTO: Profimedia